Суд освободил из-под ареста четырех сообщников Саакашвили

Тбилисский городской суд освободил из-под ареста четырех человек, которых обвинение считает сообщниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы. Об этом в четверг, 20 января, сообщает «Интерфакс».

Элгуджа Цомая, Гиоргий Нариманидзе, Зураб и Шалва Цоцория признали предъявленные прокуратурой обвинения и пошли на сотрудничество со следствием. В течение месяца каждый из них должен внести залог в размере 5 тысяч лари (1,6 тысячи долларов).

Цомая был водителем грузовика, в котором Саакашвили добрался на корабле из Украины в грузинский порт Поти. Остальные подсудимые помогли экс-президенту добраться до Тбилиси.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестных акциях. Ранее экс-президент был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Теперь он обвиняется в незаконном пересечении границы, жестком разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и растрате госсредств.

Под арестом Саакашвили объявил голодовку, которую держал 50 дней, после чего был переведен в военный госпиталь.