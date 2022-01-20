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Суд освободил из-под ареста четырех сообщников Саакашвили

Тбилисский суд освободил под залог четырех помогавших Саакашвили пересечь границу

Фото: Shakh Aivazov / АР

Тбилисский городской суд освободил из-под ареста четырех человек, которых обвинение считает сообщниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы. Об этом в четверг, 20 января, сообщает «Интерфакс».

Элгуджа Цомая, Гиоргий Нариманидзе, Зураб и Шалва Цоцория признали предъявленные прокуратурой обвинения и пошли на сотрудничество со следствием. В течение месяца каждый из них должен внести залог в размере 5 тысяч лари (1,6 тысячи долларов).

Цомая был водителем грузовика, в котором Саакашвили добрался на корабле из Украины в грузинский порт Поти. Остальные подсудимые помогли экс-президенту добраться до Тбилиси.

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Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестных акциях. Ранее экс-президент был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Теперь он обвиняется в незаконном пересечении границы, жестком разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и растрате госсредств.

Под арестом Саакашвили объявил голодовку, которую держал 50 дней, после чего был переведен в военный госпиталь.

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София Сарджвеладзе
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