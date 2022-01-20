ФСБ показала на видео ликвидированную сеть криптоферм в Дагестане

ФСБ показала видео ликвидированной в Дагестане сети криптоферм. Ролик в четверг, 20 января, в своем Telegram-канале публикует Zvezdanews.

На кадрах спецназ ФСБ входит в помещение ангара, где расположены так называемые майнинговые фермы для добычи криптовалюты. Видно, что к электросетям подключены сотни процессоров, одновременно потребляющих электроэнергию и производящих криптовалюту.

Ранее 20 января сообщалось, что в результате оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято 4343 единицы компьютерной техники стоимостью более 500 миллионов рублей. Оборудование для добычи криптовалюты находилось в Махачкале, Кизлярском и Кизилюртовском районах.