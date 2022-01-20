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Раскрыта оптимальная стоимость отдыха в отелях Сочи на майские праздники

TourDom: недельный отдых в Сочи в мае для двоих россиян обойдется в 50,4 тысячи рублей

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Россиянам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в популярных отелях Сочи на майские праздники с учетом скидок за раннее бронирование. Об этом сообщается на сайте портала TourDom.

Туристам посоветовали обратить внимание на гостиницу категории четыре звезды Bridge Resorth. По словам туроператоров, отель идеально подходит для семейного отдыха. Цены за тур с 30 апреля по 7 мая на двоих с питанием на базе завтраков начинаются от 50,4 тысячи рублей, проживание и питание по системе «все включено» обойдется в 93,8 тысячи рублей.

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За недельный отдых в четырехзвездочной гостинице «Богатырь» с завтраками и ужинами двум путешественникам придется заплатить минимум 109,8 тысячи рублей. Номера категории полулюкс и люкс в гостинице на неделю майских праздников можно забронировать за 196,7 и 220,4 тысячи рублей соответственно.

Бюджетно можно отдохнуть в четырехзвездочном санатории «Золотой колос». С питанием «полный пансион» и лечением семидневный отпуск обойдется двум туристам в 60 тысяч рублей.

Ранее в январе стало известно, что отечественные туристы начали массово покупать путевки по программе туристического кешбэка в Краснодарский край. Большая часть россиян (от 23 до 74 процентов) выбирают Сочи, где можно отдохнуть как в приморском, так и в горнолыжном кластере. Еще одним популярным регионом признан Ставропольский край — на санатории Кавминвод приходится от шести до 15 процентов бронирований.

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Валентина Процкова
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