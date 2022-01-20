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Кремль увидел угрозу гражданской войны при отключении России от SWIFT

Песков: отключение России от SWIFT может привести к гражданской войне на Украине

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Кремле оценили опасность отключения России от системы SWIFT и увидели в этом угрозу возобновления гражданской войны на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит РБК.

Он считает, что возобновление конфликта в регионе возможно из-за действий отдельных украинских политиков, в которых санкции могут вселить ошибочные надежды.

Ранее в Вашингтоне не исключили, что в рамках нового пакета санкций Россию все-таки отключат от системы SWIFT. Как говорила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США продолжают консультации с европейскими партнерами по поводу ответных мер в случае агрессии России против Украины, и никакой из вариантов воздействия не снят с рассмотрения.

В свою очередь президент США Джо Байден пообещал России «невиданные» санкции в случае ее вторжения на Украину. Кроме того, он назвал возможное вторжение России на Украину катастрофой для Москвы.

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Платон Щукин
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