Путин наградил первого президента Татарстана орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Шаймиев был награжден за выдающиеся заслуги перед страной и многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшим государственным орденом Российской Федерации. Им могут быть награждены выдающиеся государственные и общественные деятели и другие россияне за исключительные заслуги, которые способствуют процветанию, величию и славе страны.

Ранее глава государства Владимир Путин наградил орденами двух российских дипломатов и гражданина Германии. Согласно документу, орден Дружбы присвоен послу РФ в Канаде Олегу Степанову, а орден Почета получил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев.