В США избавились от скандального памятника президенту из-за расизма

В Нью-Йорке избавились от скандального памятника 26-му президенту США Теодору Рузвельту. Причиной стала композиция статуи, намекающая на расизм, сообщает NBC.

Десятиметровый бронзовый памятник стоял перед входом в американский Музей естественной истории с 1940 года. Статуя изображает Рузвельта на лошади, а также пеших коренного американца и африканца по обе стороны от президента. Резонансный памятник долгое время обвиняли в расизме, а в 2020 году на фоне протестов Black Lives Matter потребовали убрать его.

Бывший мэр Билл де Блазио поддержал требования. «Это правильное решение и правильное время убрать эту проблемную статую», — заявил экс-градоначальник. Новым местом для памятника станет Президентская библиотека Теодора Рузвельта в Северной Дакоте.

В музее уточнили, что гордятся своей давней связью с семьей Рузвельтов. «В то же время сама статуя передает расовую иерархию, которая давно вызывает беспокойство музея и общественность», — добавили в музее.

В июне 2020 года в ходе протестов BLM активисты скинули с постамента памятник работорговцу Эдварду Кольстону. Позже на его в Бристоле неизвестные установили статую Дарту Вейдеру — персонажу саги «Звездные войны». Одетая в костюм Вейдера скульптура с поднятой вверх рукой достигает в высоту почти 3,3 метра.