На Украине назвали санкции США политическим террором

В оппозиционной партии Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) назвали санкции США против двух своих членов «актом политического террора». Об этом говорится в заявлении партии.

«Санкции и заказные уголовные дела против представителей нашей силы, направленные на препятствование депутатской деятельности, являются актом международного политического террора, совершаемого по заказу преступной украинской власти и при активном вмешательстве многочисленных американских агентов-соросят в политическую систему и избирательный процесс в Украине», — говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ также отметили, что введение ограничений стало результатом тесной коммуникации, а также личных договоренностей украинского лидера Владимира Зеленского с представителями американской власти, в том числе, с госсекретарем Энтони Блинкеном и сенаторами.

По мнению представителей партии, власть Зеленского, «продемонстрировав лживость, несостоятельность и голословность в фабрикации обвинений против политических оппонентов, трусливо выпрашивает помощь и защиту у своих западных хозяев».

Также в партии отметили, что введение санкций против деятелей оппозиции доказывает, что «раздуваемая истерия, все угрозы и консультации, вся работа избирательного правосудия и спецслужб, все выносимые судами приговоры» направлены на борьбу США и власти Зеленского с ОПЗЖ.

Ранее 20 января Минфин США ввел санкции против четырех граждан Украины, якобы связанных с Россией и участвовавших в организации неких «действий, причиняющих вред за рубежом». В санкционный список попали бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной рады от ОПЗЖ Тарас Козак и Олег Волошин, а также экс-депутат Владимир Олейник. Официальный Вашингтон считает, что перечисленные люди работают на ФСБ.