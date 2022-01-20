Медведев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Ника Кирьоса во втором круге Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Четырехсетовая встреча прошла в четверг, 20 января, и завершилась победой россиянина со счетом 7:6, 6:4, 4:6, 6:2. Матч длился три часа и три минуты. Медведев 31 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта. Кирьос совершил 17 эйсов, сделал две двойные ошибки и взял два гейма на чужой подаче. Медведев впервые в карьере обыграл Кирьоса. До этого в обоих встречах теннисистов верх брал австралиец.

Медведев вышел в третий круг, где встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандшульпом. Голландец преодолел второй круг после того, как его соперник Ришар Гаске в третьем сете отказался от продолжения борьбы из-за боли в мышцах и усталости.

Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Кирьос находится на 115-й позиции. Россиянин один раз в карьере выигрывал турнир «Большого шлема». Это произошло на US Open в прошлом году.