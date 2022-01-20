Российская авиакомпания объявила распродажу билетов за полцены

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о пятидневной распродаже авиабилетов со скидкой до 50 процентов по внутрироссийским направлениям. Детали акции сообщаются на сайте перевозчика.

Распродажа продлится с 18 по 23 января 2022 года включительно — россияне смогут приобрести билеты за полцены по таким направлениям как Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Уфа, Минеральные Воды, Симферополь и прочим с отправлением из Москвы и из других городов России.

Уточняется, что скидка распространяется на перелеты с 19 января по 24 мая 2022 года. Окончательная стоимость авиабилетов будет зависеть от направления и дат полета.

19 января еще одна отечественная компания, Smartavia, запустила масштабную распродажу авиабилетов от тысячи рублей по популярным внутрироссийским направлениям. Оформить акционные билеты можно в период с 19 по 22 января 2022 года на рейсы с отправлением с 25 января по 29 октября 2022 года.