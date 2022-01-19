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Российская авиакомпания запустила распродажу билетов за тысячу рублей

Smartavia запустила распродажу билетов от тысячи рублей с 19 по 21 января

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская авиакомпания Smartavia запустила масштабную распродажу авиабилетов от тысячи рублей по популярным внутрироссийским направлениям. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Оформить акционные билеты можно в период с 19 по 22 января 2022 года на рейсы с отправлением с 25 января по 29 октября 2022 года. В этот период отечественные туристы смогут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Санкт-Петербург, Архангельск, Калининград, Пермь и прочим, с отправлением из Москвы, а также из других городов России.

Окончательная цена зависит от направления и даты полета. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте компании, их количество ограничено.

Ранее 18 января авиакомпания S7 также начала распродажу билетов по популярным внутрироссийским и зарубежным направлениям за полцены. Представители компании объявили, что скидки продлятся в течение трех дней — с 18 по 21 января.

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Валентина Процкова
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