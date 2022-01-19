Российская авиакомпания запустила распродажу билетов за тысячу рублей

Российская авиакомпания Smartavia запустила масштабную распродажу авиабилетов от тысячи рублей по популярным внутрироссийским направлениям. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Оформить акционные билеты можно в период с 19 по 22 января 2022 года на рейсы с отправлением с 25 января по 29 октября 2022 года. В этот период отечественные туристы смогут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Санкт-Петербург, Архангельск, Калининград, Пермь и прочим, с отправлением из Москвы, а также из других городов России.

Окончательная цена зависит от направления и даты полета. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте компании, их количество ограничено.

Ранее 18 января авиакомпания S7 также начала распродажу билетов по популярным внутрироссийским и зарубежным направлениям за полцены. Представители компании объявили, что скидки продлятся в течение трех дней — с 18 по 21 января.