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Пациентам российских больниц предложили предоставить бесплатный интернет

RT: депутат Госдумы Матвейчев предложил предоставить бесплатный Wi-Fi пациентам больниц

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил предоставлять находящимся на стационарном лечении в российских больницах пациентам бесплатный доступ в интернет с использованием технологии Wi-Fi. Соответствующее письмо направлено главе Минздрава Михаилу Мурашко. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Как отмечает законодатель в обращении, пациенты больниц, в том числе пенсионеры, не всегда имеют доступ в интернет на период лечения, а находясь в межучреждении, не всегда имеют возможность оплатить услуги мобильных операторов. Кроме того, они вынуждены тратить деньги на телефонные звонки. А если их родственники находятся за границей, то госпитализированным приходится нести расходы на услуги роуминга.

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При этом, указал Матвейчев, постоянный доступ в интернет и возможность пользоваться приложениями госуслуг, электронной почтой, интернет-банкингом и мессенджерами стали обыденной необходимостью в современном обществе.

С 1 декабря в России заработал закон о «бесплатном интернете». Теперь доступ к ряду социально значимых сайтов можно будет получить даже при нулевом балансе. В общей сложности в список вошел 371 ресурс, включая портал госуслуг, новостные агрегаторы, поисковые сервисы, некоторые социальные сети и отдельные интернет-магазины.

Марина Совина
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