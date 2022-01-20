В МИД России заявили о халатности журналистов на пресс-конференции Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о преступной халатности американских журналистов на пресс-конференции президента США Джо Байдена. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

По ее словам, журналисты из США со всей определенностью говорили о «нападении России на Украину».

Захарова удивилась их словам, подчеркнув, что журналисты будто никогда не слышали про расширение НАТО на Восток и обязательства западных стран о неделимости безопасности. «Как будто не знают ничего о провокациях киевского режима и их поддержке Вашингтоном», — уточнила представитель ведомства.

«Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность», — заключила Захарова.

Пресс-конференция Байдена прошла ранее 19 января, трансляция велась в официальном Twitter-аккаунте Белого дома. В ходе пресс-конференции президент США заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые американская сторона готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Также Байден пригрозил российским банкам, заявив, что они не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения РФ на Украину.