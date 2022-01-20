Захарова оценила подготовку США 18 сценариев при вторжении России на Украину
Многое из того, что Москва сейчас слышит от представителей Вашингтона, не могут понять даже их американские коллеги. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ведется в Facebook.
Дипломат оценила подготовку США 18 сценариев развития событий при вторжении России на Украину. «У меня такое впечатление, что в шоке от этой информации были все — и Госдеп, и Белый дом, и другие силовые ведомства США. Что это за 18 сценариев? Откуда она их взяла? Посмотрите, как все по большому счету не нашли, что ответить, когда вопросы им задавали», — отметила она.
15 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину. Она не исключила, что санкции со стороны Соединенных Штатов и европейских партнеров могут отличаться друг от друга. «Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — предупредила она. В Госдуме слова Нуланд назвали бредом и провокацией.