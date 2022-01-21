Кудрин призвал создать агломерации в противовес Москве

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал создать в России несколько крупных агломераций, которые впоследствии смогли бы конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом. Таким мнением чиновник поделился во время стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан», пишет ТАСС.

По прогнозам Кудрина, доля Москвы и Петербурга в ВВП страны продолжит увеличиваться. «В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск», — заявил чиновник. Он добавил, что частью агломерации в Поволжье может стать Татарстан.

Численность населения в таких регионах, по оценкам Кудрина, должна достигать 8-12 миллионов человек — так получится создать центры международного уровня с соответствующим качеством жизни. Чиновник считает, что подобными характеристиками в России на данный момент обладает только Москва.

Ранее о необходимости создать в России новые агломерации Кудрин упомянул в 2019 году. Тогда глава Счетной палаты отметил, что развитие транспортных и социально-экономических связей между крупными городами в разных частях страны позволит людям реже покидать родные места ради самореализации.