В AirPods появится секретная функция

В наушниках AirPods появится адаптивный режим активного шумоподавления. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты обнаружили на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) новую заявку, посвященную наушникам AirPods. Инженеры Apple изобрели секретную технологию, которая позволит настраивать работу опции активного шумоподавления.

В документе говорится, что пользующиеся наушниками с функцией подавления звука потребители смогут слышать, как к ним обращаются близкие люди. Для этого последним придется произнести определенное ключевое слово, после которого их речь не будет заглушена гарнитурой. Предполагается, что это будет имя пользователя, но владельцы AirPods смогут указать любое слово, которое им кажется подходящим.

«Пользователь может захотеть, чтобы его прервал один или несколько предварительно назначенных контактов, которые идентифицируются на связанном электронном устройстве как контакт, разрешенный для прерывания», — описали новую функцию специалисты компании. Журналисты полагают, что данная возможность может появиться в наушниках Apple в ближайшее время.

В декабре журналисты Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) перечислил устройства, которые Apple должна представить в 2022 году. В числе прочих компания может выпустить наушники AirPods Pro нового поколения и умные часы Apple Watch с усиленным корпусом.