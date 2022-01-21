Бритни Спирс раскрыла сумму потерянных из-за опекунства отца денег

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс раскрыла сумму денежных средств, которую она потеряла за время 13-летнего опекунства отца Джейми. Об этом сообщает TMZ.

Представители артистки заявили, что за время официальной опеки над дочерью мужчина получил около шести миллионов долларов (460 миллионов рублей) из денег, которые певица заработала самостоятельно. Кроме того, около 30 миллионов долларов (2,3 миллиарда рублей) было потрачено на оплату работы различных юристов.

Известно, что Спирс обвинила родственника в растрате ее состояния. Согласно документам, в 2015 году Джейми Спирс пытался запустить собственное кулинарное шоу Cookin’ Cruzin’ and Chaos with Jamie Spears, используя принадлежащие дочери средства. Певица подала жалобу на отца после того, как он попытался через суд принудить дочь оплачивать его расходы на адвокатов.

«Спирс, с позором отстраненный опекун, стремится теперь заработать на своей дочери еще больше денег (...) Если эти средства он уже израсходовал, то пусть рассмотрит возможность нанять другого адвоката, услуги которого стоят меньше и будут ему по карману», — отмечают представители знаменитости.

Бритни Спирс находилась под опекой отца около 13 лет. В течение этого времени денежные средства, заработанные певицей, находились под контролем Джейми Спирса. Он отвечал не только за финансовые вопросы дочери, но и за творческие и личные. Позже его отстранили от этой ответственности, однако у него остался контроль над имуществом Бритни.