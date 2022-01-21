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Электромобили Tesla появились в российском каршеринге

Электрокары Tesla Model 3 стали доступны к аренде в сервисе проката машин «Делимобиль»

Фото: Делимобиль

Электромобили компании Tesla стали доступны к аренде в российском сервисе проката машин «Делимобиль». Об этом говорится на официальном сайте упомянутой компании.

Известно, что всего в каршеринге появились шесть новых электрокаров Tesla Model 3. Отмечается, что пользователи платформы могут арендовать транспортные средства как поминутно, так и посуточно в зависимости от их рейтинга в системе.

Согласно посту с сайта «Делимобиль», автомобили проезжают от 200 до 500 километров без подзарядки. Отличительной особенностью машины является наличие в ней автопилота, некоторые функции которого будут доступны арендаторам и на территории России. Руководство каршеринга специально создало инструкцию для водителей, решивших проехаться на Tesla.

В октябре сообщалось, что Tesla Model 3 стала самым продаваемым автомобилем в Европе, впервые превзойдя модели с бензиновыми двигателями. По информации Bloomberg, самый доступный электрокар от Tesla стал популярней таких автомобилей, как Clio от Renault и Golf от Volkswagen.

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Майя Пономаренко
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