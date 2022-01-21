Бизнесмен Пригожин подал иск к российскому изданию

Российский предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин подал иск о защите чести и достоинства к изданию Znak.com. Претензии бизнесмена касаются статьи, в которой говорится, что Пригожин якобы причастен к информационной кампании против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом в своей группе во «ВКонтакте» сообщила пресс-служба организации.

Иск был подан в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В нем утверждается, что в публикации Znak.com содержатся сведения, которые не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и репутацию предпринимателя.

Пригожин требует, чтобы издание удалило порочащие его утверждения и разместило на сайте опровержение. Бизнесмен также просит взыскать с учредителя Znak.com Аксаны Пановой компенсацию морального вреда размером пять миллионов рублей.

Znak.com опубликовал заявление в ответ на иск. В нем говорится, что редакция не согласна с претензиями Пригожина. «Мы считаем, что наши корреспонденты сделали обычную журналистскую работу: поговорили с разными источниками информации и изложили их мнения в тексте. Мы будем отстаивать эту позицию в суде», — сообщили представители издания.

Статья Znak.com, вызвавшая претензии предпринимателя, вышла 20 января под заголовком «Ему если не мешать, он сам себя закопает». В материале источники издания утверждают, что Пригожин причастен к предполагаемой информационной атаке на губернатора Беглова.

Ранее Евгений Пригожин прокомментировал планы писателя Виктора Шендеровича (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) покинуть Россию из-за его иска. Предприниматель назвал Шендеровича типичным примером мелкого мошенника и отказался считать писателем.