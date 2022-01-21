Отправившаяся отмечать Новый год на Кубе россиянка пожаловалась на голод

Российская туристка, которая отправилась отмечать Новый год на Кубе, пожаловалась на голод в отеле, а встречу праздника описала словами «силы кончились». Впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала россиянка, тур с проживанием в двух отелях и перелет на двоих обошелся ей в 170 тысяч рублей, помимо этого 500 евро (43,5 тысячи рублей) она потратила на экскурсии и мелкие расходы. По мнению путешественницы, для новогодних праздников это отличная цена. Тем не менее, она перечислила некоторые минусы отдыха.

Так, путешественница отметила скудность завтраков в отеле — туристам каждый день предлагалась яичница, булочка, масло, два кусочка сыра и колбасы и небольшой фрукт. Особенно россиянка разочаровалась питанием в новогоднюю ночь, отметив, что из еды «ничего приличного не было». Кроме того девушку неприятно удивил тот факт, что 31 декабря все места в ресторане были раскуплены.

«Но мы же россияне, а значит, у нас с собой копченая колбаска осталась, сыр и даже черный хлеб. Мы перекусили и озаботились поисками кафе для ужина», — добавила путешественница.

В итоге Новый год россияне решили встречать в Гаване — по словам туристки, они отлично провели время, однако уже в полночь их «силы кончились». Помимо прочего, путешественница еще раз посетила город на кабриолетной экскурсии и побывала в кабаре. Больше всего туристке в поездке запомнилась Долина Виньялес и пляжи Кубы, которые она назвала идеальными.

Ранее в январе российская туристка, побывавшая на Кубе, описала отдых словами «хуже, чем в советском пансионате Анапы». Так, девушку поразила инфраструктура отеля — по ее словам, здание гостиницы выглядело грязным и ржавым, бассейны на территории никто не чистил, а также наблюдались перебои с горячей водой.