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В Киргизии усомнились в высшем образовании президента

Депутат парламента Киргизии попытался найти одногруппников президента Жапарова

Фото: Reuters

В Киргизии по инициативе президента республики Садыра Жапарова начались массовые проверки документов о высшем образовании чиновников. Не избежал внимания и сам глава государства, в учености которого усомнился депутат Дастан Бекешев, попытавшись найти его одногруппников. Об этом законодатель сообщил в Twitter.

«Оказывается, Садыр Жапаров окончил юрфак КРСУ (Киргизско-российского славянского университета — прим. "Ленты.ру") в 2006 году, когда я оканчивал этот вуз и факультет. Мы ни разу не встречались в универе... Кто его одногруппники? Отзовитесь», — написал Бекешев.

Одногруппники Жапарова, по всей видимости, так и не нашлись, зато интересующемуся депутату ответил лично ректор КРСУ Владимир Нифадьев. Он заявил, что президент действительно закончил их университет и защитил дипломную работу на «отлично».

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Мнения преподавателей на этот счет разделились. Кто-то не смог вспомнить студента Жапарова, а кто-то помнит хорошо. «К сожалению, тогда мы не знали, что он станет президентом. Приходил на сессии, посещал занятия нормально», — рассказал профессор Бекбосун Борубашов.

В последние несколько месяцев в Киргизии идут проверки документов о высшем образовании среди народных избранников и высших должностных лиц. Из-за них политик Орозайым Нарматова уже лишилась депутатского статуса по решению ЦИК. А другого киргизского деятеля Рыскелди Момбекова по той же причине сняли с выборов.

Заявленная тема диплома главы государства — «Конституционно-правовой статус депутата Жогорку Кенеша (парламента Киргизии)».

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Дмитрий Настасьев
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