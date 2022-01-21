Цена похорон в российском регионе оказалась завышенной втрое

Цена похорон в Свердловской области оказалась завышена втрое из-за сговора участников рынка, сообщается на сайте регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным ведомства, сговор в российском регионе стал возможен из-за некорректно составленного регламента предоставления участка для захоронения. Среди прочего документ разрешал предоставление участка только после его одобрения городскими властями и подтверждения соответствия места захоронения санитарно-эпидемиологическим нормам.

«Это привело к ситуации, когда договоры на выкапывание могилы заключались только с определенным предпринимателем, которого рекомендовала администрация кладбища. Иначе гражданам просто отказывали в предоставлении участка», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

По данным ведомства, результатом действия таких правил стало завышение цены одним из предпринимателей до 25-35 тысяч рублей при ценах у конкурентов от девяти до 19 тысяч рублей. Отмечается, что указанный бизнесмен «фактически монополизировал копку могил на определенном кладбище».

ФАС добилась от мэрии Екатеринбурга изменения порядка. В новом регламенте прописано право горожан на свободный выбор подрядчика при подготовке участка к захоронению. Проводить работы может и сам гражданин.