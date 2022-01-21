Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Цена похорон в российском регионе оказалась завышенной втрое

ФАС выявила завышение цены на похороны в Свердловской области втрое

Фото: Globallookpress.com

Цена похорон в Свердловской области оказалась завышена втрое из-за сговора участников рынка, сообщается на сайте регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным ведомства, сговор в российском регионе стал возможен из-за некорректно составленного регламента предоставления участка для захоронения. Среди прочего документ разрешал предоставление участка только после его одобрения городскими властями и подтверждения соответствия места захоронения санитарно-эпидемиологическим нормам.

Материалы по теме:
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января
Неуловимый Чжао. Как бывший работник «Макдоналдса» заработал миллиарды на криптовалюте и стал богатейшим человеком Азии
Неуловимый Чжао.Как бывший работник «Макдоналдса» заработал миллиарды на криптовалюте и стал богатейшим человеком Азии
19 января

«Это привело к ситуации, когда договоры на выкапывание могилы заключались только с определенным предпринимателем, которого рекомендовала администрация кладбища. Иначе гражданам просто отказывали в предоставлении участка», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

По данным ведомства, результатом действия таких правил стало завышение цены одним из предпринимателей до 25-35 тысяч рублей при ценах у конкурентов от девяти до 19 тысяч рублей. Отмечается, что указанный бизнесмен «фактически монополизировал копку могил на определенном кладбище».

ФАС добилась от мэрии Екатеринбурга изменения порядка. В новом регламенте прописано право горожан на свободный выбор подрядчика при подготовке участка к захоронению. Проводить работы может и сам гражданин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В России выявили 49 513 случаев коронавируса
Российский инфекционист предрек становление COVID-19 сезонным ОРВИ
Участникам фотосессии с полуголой девушкой у мечети предъявили обвинение
В Женеве начались переговоры представителей России и США
Застрявшая в гостях у мужчины девушка решила выйти за него замуж
Сын Куравлева рассказал об изменении состояния госпитализированного отца
В МИД уличили НАТО в бесцеремонном давлении на Швецию и Финляндию
Рябков назвал срок ответа США на предложения России по гарантиям безопасности
Российский блогер-карлик Хасбик появился в рекламе KFC
В МИД прокомментировали возможность участия США в «нормандском формате»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter