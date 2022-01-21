Родителям в России задумали облегчить доступ в реанимации

Фонд «Детский паллиатив», один из участников проекта «Открытая реанимация», выступил с инициативой упростить допуск родителей больных детей в отделения реанимации. Пилотный проект уже провели в России, сообщают «Известия».

С сентября 2020 года по ноябрь 2021 года в больницах восьми регионов страны облегчили доступ родителей в отделения реанимации, где находились их дети. Проект реализовали в Приморском и Хабаровском краях, Удмуртии, Карелии, Татарстане, Тамбовской, а также в Тюменской и Калининградской областях.

В рамках исследования специалисты задумали установить, как пребывание родителей влияет на состояние детей в реанимации, врачей и работу медицинских учреждений. Более половины медиков (57,1 процента) положительно оценили помощь семьи в таких условиях. Среди них 42,2 процента врачей заявили о «хорошем» уходе родителей за пациентами, 14,9 процента работников предложили поставить взрослым «отлично».

Выяснилось, что родители помогают медицинскому персоналу в проведении санитарно-гигиенических процедур, а также в кормлении ребенка. Они наблюдают и за работой оборудования, которое подключено к пациенту.

«Результаты исследования будут направлены в Министерство здравоохранения России для возможного включения в методические рекомендации по использованию практики «открытая реанимация», — подчеркивается в результатах исследования.