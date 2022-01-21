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Звезда «Антикиллера» Любовь Толкалина рассказала о пережитом изнасиловании

Российская актриса Толкалина рассказала, что в детстве стала жертвой сексуального насилия
Любовь Толкалина

Любовь Толкалина. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Звезда фильмов «Антикиллер», «Антикиллер 2» и сериала «Как выйти замуж за миллионера» Любовь Толкалина рассказала, что в детстве столкнулась с сексуальным насилием, она призналась в этом на своей Instagram-странице.

Российская актриса анонсировала новый проект, в котором снималась. Она сыграла главную роль в сериале «Бег улиток». По мнению Толкалиной, картина получилась яркой, красивой и одновременно страшной. В фильме рассказывается про женщин, переживших изнасилование и осмелившихся рассказать об этом психотерапевту.

Артистка призналась, что сама была в числе тех, кто пережил подобное в своей жизни. «Для меня это особенный проект. Я в детстве тоже стала жертвой сексуального насилия», — отметила она.

В 2019 году народная артистка России Алена Яковлева сообщила, что стала жертвой группового изнасилования. Однажды она решила съездить к тете и поймала машину, в которой находились двое мужчин. Ее завезли в какое-то поле, где стоял дом, в котором был третий незнакомец. Когда Яковлева попыталась встать и уйти, они не позволили. Самое странное, по словам пострадавшей, в том, что после изнасилования ее довезли домой.

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Алия Шарафутдинова
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