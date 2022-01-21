Лавров ответил Блинкену на упреки в сторону Казахстана

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Женеве не смог ответить, зачем он требовал от Казахстана объяснений по поводу ввода войск Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом по итогам встречи заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляцию его пресс-конференции ведет ТАСС.

По словам министра, эта ситуация хорошо иллюстрирует упреки и претензии западных стран насчет стремления России «расширить сферу своего влияния». «Это отражает менталитет западного сообщества, которое уверено в собственной исключительности и что им можно все, а другим — если они разрешат», — сказал Лавров.

Блинкен потребовал от Казахстана объяснений за ввод российских миротворцев на свою территорию в начале января. Он указал, что у Вашингтона есть «реальные вопросы», почему республика обратилась в военную организацию, которую возглавляет Москва. «Один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода», — утверждал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные утверждения бездумными, бездушными и лживыми. Она подчеркнула, что Москва вносит конструктивные предложения на международной арене и не поддерживает милитаризацию на планете.