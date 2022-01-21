Лукашенко рассказал о стоявших за протестами в Казахстане спецслужбах

За протестами в Казахстане стояли спецслужбы «определенных стран», уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главу государства цитирует БЕЛТА.

Президент рассказал, что во время белорусских протестов было понятно, какие страны стоят за мятежами, а вот организаторы беспорядков в Казахстане «не хотят светиться».

«Но без спецслужб такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся. Почерк мы видим. И спецслужбы наши и российские, да и казахи, они видят этот почерк. Придет время, захотят — скажут», — заявил Лукашенко.

В начале января в Казахстане разгорелись массовые беспорядки из-за повышения цен на газомоторное топливо с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Спустя время митингующие потребовали отставки правительства, перевыборов и люстрации людей из окружения первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, с помощью протестов в республике пытались создать зону контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Беспорядки в стране, добавил он, можно считать организованной террористической атакой, в которой участвовали боевики из других государств, в том числе из Афганистана и стран Ближнего Востока.

Скрывающийся за границей беглый казахский банкир Мухтар Аблязов позже сообщил, что штаб протестов в Казахстане находится в Киеве. По его словам, протестующие звонили в штаб, и им советовали четко следовать выработанному алгоритму.