Попавшийся полиции с телами убитых отца и сына россиянин предстанет перед судом

В Туле за двойное убийство с особой жестокостью предстанет перед судом 44-летний местный житель. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне 2021 года обвиняемый на территории своего земельного участка в Ленинской районе сильно избил 60-летнего мужчину и его 38-летнего сына. После чего он связал обоих и украл их личные вещи. От полученных травм жертвы избиения скончались. Тогда злоумышленник сжег их машину, а тела погрузил в багажник своего автомобиля. Он собирался спрятать их, но попался сотрудникам ДПС. Заметив, что мужчина нервничает, полицейские осмотрели машину, нашли трупы отца и сына и задержали подозреваемого.

Следствием собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершенному преступлению. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 января сообщалось, что в поселке Лебяжье Ленинградской области мужчина забил жену до смерти в ее день рождения.