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Найдены подозреваемые в рассылке угроз российским школам

В Красноярске задержали школьников за отправку угроз о минировании в российские школы

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Красноярске задержали группу школьников, которые, по версии следствия, организовывали рассылки о лжеминировании в российские школы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Подростки объяснили, что эти сообщения являлись всего лишь шуткой и никаких заказчиков у них не было. Правоохранительные органы вычислили школьников через почту, с которой они отправляли угрозы. Также о своих шутках они рассказывали друзьям.

По данным Telegram-канала, сообщения о минировании были подобного содержания: «Ну что ж... Сегодня будем играть? Хорошо. Мины находятся в детских садах, школах. Также я заминировал церкви, 2 автовокзала (Восточный и Междугородний). И железнодорожный вокзал, Злобино. Вы не выполнили моих требований, вчера. Сегодня будем продолжать, как и обещал. Жизни я вам не дам».

Ранее в Красноярске отказались переводить на дистанционный режим школы и детсады после угроз о минировании. Уточняется, что в городе на протяжении пяти дней регистрировали сообщения о минировании образовательных учреждений.

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Никита Абрамов
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