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Шуфутинский сравнил себя с Моргенштерном

Российский шансонье Михаил Шуфутинский: я интересен публике, значит, как Моргенштерн
Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский сравнил себя по популярности с рэпером Моргенштерном. Он заявил об этом в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!»

Известно, что оба артиста были гостями юмористической программы «Что было дальше?» 73-летний певец подчеркнул, что во время съемок вел себя естественно, чем понравился публике.

«А мне понравилось! Приятные ребята. Да, пользуются, ненормативной лексикой, но мне было интересно. И я увидел, что им интересен, это важно, значит, как Моргенштерн, тоже что-то сделал, что другим людям прикольно. Я не играл там никакую роль, был самим собой. Ребятам зашло, что я был с ними в связке, и они за меня не покраснели», — заявил шансонье.

Он отметил, что многие по-разному относятся к Моргенштерну. Однако, по мнению Шуфутинского, если артист смог создать что-то, что овладело умами миллионов людей, значит, он «что-то знает».

В сентября 2021 года Михаил Шуфутинский признался в симпатии к певцу Егору Криду. Шуфутинский рассказал, что лично знаком с музыкантом и видит в нем «толкового парня».

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Сергей Равин
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