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Госдеп США выпустил заявление о положении русских на Украине

Госдеп США: на Украине нет угроз для русских, а украинцев в Крыму притесняют

Фото: David Delgado / Reuters

Государственный департамент США заявил, что на Украине нет угроз для русских и русского языка. Соответствующая позиция Вашингтона озвучена в опубликованном заявлении о «правде и вымыслах», касающихся ситуации на Украине. Текст размещен на сайте Госдепа.

Нет никаких достоверных отчетов о том, что украинское правительство притесняет русских или русскоязычных людей, утверждают американские дипломаты. Таким «фактом» они якобы опровергли «вымысел» о том, что Россия защищает русских на Украине.

Зато, по мнению США, российские власти активно притесняют украинцев в Крыму. «Украинцы сталкиваются с подавлением своей культуры и национальной идентичности и живут в условиях жестоких репрессий и страха», — написали представители Госдепа. По их информации, украинцев ставят перед выбором — принять российское гражданство или лишиться собственности и работы.

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В 2014 году Верховная Рада Украины после событий Евромайдана одним из первых решений отменила региональный статус русского языка на Украине. В 2019 году в республике приняли специальный закон об обеспечении украинского языка как государственного, фактически открывший дорогу официальным жалобам на использование русского в публичной сфере. А с 2020 года все ранее русскоязычные школы перевели на украинский.

В заявлении США разобрали и другие «вымыслы» о ситуации на Украине. В частности, в качестве агрессора Вашингтон однозначно обозначил Москву, а не Киев. Также американцы объяснили собственное видение роли НАТО. Расширение альянса не угрожает России, а альянс не окружает страну, подчеркнули американцы. «Просто русская граница простирается более чем на 20 тысяч километров. И менее одной шестнадцатой границы приходится на страны НАТО», — добавили дипломаты.

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Дмитрий Настасьев
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