Пресняков и Подольская купили квартиру в Москве

Российская певица Наталья Подольская рассказала, что вместе со своим супругом, музыкантом Владимиром Пресняковым, приобрела квартиру в Москве. Она поделилась новостью с подписчиками в Instagram.

Подольская отметила, что они планировали приобрести новую квартиру, несмотря на то, что давно проживают в Подмосковье. Процесс поиска подходящего варианта оказался для супругов сложным. Они выбрали жилье в комплексе на Кутузовском проспекте.

«И ура, мы наконец получили заветные ключи! Теперь впереди наш ждет самый увлекательный процесс — ремонт. Кстати, несмотря на тенденции в дизайне интерьеров, я всегда ориентируюсь прежде всего на уют. Дома должно быть тепло и уютно! Чего и вам желаю!» — написала Подольская.

О покупке квартиры в столице артистка рассказывала также в декабре 2020 года. Подольская и Пресняков выбрали объект в одном из новых жилых комплексов в Западном административном округе Москвы. Среди особенностей квартиры певица назвала потолки пять метров.