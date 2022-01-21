На Украине объяснили «план» Зеленского поднять рейтинги Порошенко

Украинский народный депутат предыдущих созывов Тарас Стецькив в эфире телеканала «НАШ» рассказал, в чем, по его мнению, состоит план команды президента Владимира Зеленского относительно бывшего главы государства Петра Порошенко, а также объяснил, почему это является большой ошибкой.

«В этой истории с так называемым судом по пятому президенту Порошенко меня не покидает ощущение, что все это большой спектакль. Очевидно, в офисе президента Зеленского решили таким образом с помощью суда доказать обществу, что имел место в 2014-2017 годах сговор между Порошенко и Медведчуком (Виктор Медведчук, лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" — прим. "Ленты.ру"), которые организовали торговлю с неподконтрольных территорий, очевидно, таким образом Зеленский пытается искусственно поднять рейтинг Порошенко», — заявил экс-нардеп.

Он отметил, что офис Зеленского делает из Порошенко лидера патриотической оппозиции, поскольку считает его наиболее удобным соперником для действующего главы государства на предстоящих выборах президента в 2024 году. Однако, такой шаг может сыграть с Зеленским злую шутку, так как бывший президент теперь сможет составить ему реальную конкуренцию, подытожил Стецькив.

Ранее политтехнолог Андрей Бодров заявил, что действия команды президента Украины Владимира Зеленского помогли вернуть экс-главу государства Петра Порошенко в «большую политику», в связи с чем заподозрил их в «употреблении запрещенных препаратов».