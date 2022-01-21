Захарова рассказала об украшении стола на переговорах Лаврова и Блинкена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала об украшении стола на переговорах глав Госдепартамента США Энтони Блинкена и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Завтра в Женеве состоятся переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Всё готово. Предвижу вопросы про цветы на столе - сирень и орхидея», — отметила она.

Захарова также опубликовала фотографии из зала, где состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров прибыл на переговоры с Энтони Блинкеном в Женеву. Самолет с российским министром приземлился в швейцарском городе в 20:36 по местному времени (22:36 мск).

Ранее госсекретарь США раскрыл темы, которые хочет обсудить с Лавровым в Женеве. По его словам, на предстоящих переговорах он будет призывать российскую сторону совместно работать над «восстановлением и совершенствованием архитектуры безопасности Европы». Он также предупредил Москву, что агрессия против Украины перечеркнет такие возможности.

