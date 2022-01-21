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Европа решила поспорить с Россией из-за леса

Еврокомиссия: ограничения России на экспорт леса серьезно подрывают промышленность ЕС

Фото: Виктор Лисицын / globallookpress.com

Еврокомиссия (ЕК) намерена оспорить ограничения России на экспорт древесины. Она решила сделать запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) о проведении консультаций с Россией, сообщается на сайте ЕК.

Ограничения заключаются в повышении экспортных пошлин на некоторые виды продуктов и значительном снижении числа таможенных пунктов, через которые такой экспорт может идти, отметили в Еврокомиссии.

Там уверены, что введенные российскими властями ограничения на экспорт леса «серьезно подрывают деревообрабатывающую промышленность ЕС, направленную на экспорт необработанной древесины из России, а также создают неопределенность на мировом рынке древесины».

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Согласно нормами ВТО, «Россия обязалась применять максимальные пошлины в 13 и 15 процентов для разных пород дерева, но новые пошлины доходят до 80 процентов», сказано в заявлении.

В России со 2 января вступили в силу повышенные ставки на экспорт некоторых видов пиломатериалов, которые должны позволить ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов. В Минпромторге пояснили, это сделано «для увеличения объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также для пресечения перетоков одних товарных групп в другие».

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Мария Строителева
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