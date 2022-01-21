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Популярная соцсеть начала тестировать платные подпискки

The Information: TikTok начала тестировать платные подписки для монетизации авторов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Соцсеть TikTok начала тестировать платные подписки, с помощью которых смогут зарабатывать авторы контента. Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на источники внутри компании.

«TikTok тестирует идею позволить своим создателям взимать плату за подписку на свой контент», — указано в публикации. Детали того, как именно будет реализована функция, не приводятся. Представитель популярной платформы, комментируя новость журналисту The Verge, заявил, что подобные подписки — «идея, которая находилась в стадии тестирования».

Сейчас пользователи TikTok могут поддерживать блогеров, отправляя им деньги с помощью функции Tips. Также зрителям доступна возможность отправлять тиктокерам подарки, которые они позже могут обменять на реальные деньги.

Ранее стало известно, что тестирование платных подписок запустила Instagram. Уточнялось, что соцсеть позволит блогерам монетизировать эксклюзивный контент. При этом авторы смогут самостоятельно выбирать цену за доступ к своим публикациям.

Маргарита Щигарева
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