Тина Тернер потратила десятки миллионов долларов на поместье в Швейцарии

Американская певица Тина Тернер и ее муж Эрвин Бах потратили на поместье в Швейцарии несколько десятков миллионов долларов — они заплатили за недвижимость 76 миллионов долларов (около 5,8 миллиарда рублей). Приобретенный парой участок находится на Цюрихском озере, уточняет Billboard.

Недвижимость включает в себя 10 зданий, пруд, ручей, бассейн и лодочный причал. Общая площадь собственности составляет 24 тысячи квадратных метров. Тернер и Бах купили участок в сентябре 2021 года.

До переезда супруги несколько лет жили в арендованном доме в городе Кюснахт. Бах отметил, что покупка собственной недвижимости кажется им с женой логичным следующим шагом. «У нас обоих есть швейцарское гражданство, и нам нравится в этой стране», — пояснил он.

Тина Тернер — гражданка Швейцарии родом из Америки. В 2013 году она вышла замуж за музыкального продюсера Эрвина Баха. Пара проживает в Швейцарии с 1994 года.

Весной 2021 года вышел документальный фильм о жизни Тернер, в котором артистка попрощалась с фанатами. Она заявила, что последние годы жизни хочет провести вдали от публики и камер.