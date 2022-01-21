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США анонсировали крупные военные учения в Европе

НАТО проведет в Средиземном море крупные учения с участием авианосца США

Фото: U.S. Navy / Reuters

НАТО проведет крупные военные учения в Средиземном море. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

Он уточнил, что американский авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) с ударной группой в ходе маневров «Удар Нептуна-22» в Европе будут переданы под оперативное управление НАТО и станут центральным элементом учений. Их целью заявлена отработка дальних ударов и противолодочной борьбы.

В учениях, помимо США, примут участие еще несколько стран НАТО, однако Кирби отказался перечислять их. Он лишь уточнил, что маневры были запланированы ранее, но решение об их начале было принято с учетом обострившейся ситуации вокруг Украины.

«Удар Нептуна-22» начнется 24 января и продлится по 4 февраля.

Ранее США анонсировали проведение крупнейших учений совместно с НАТО за Северным полярным кругом. Маневры Cold Response запланированы на начало марта. В них примут участие 35 тысяч солдат из 28 стран альянса и американский авианосец «USS Harry S Truman».

Марина Совина
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