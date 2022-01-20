США анонсировали крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом

США анонсировали проведение крупнейших учений совместно с НАТО за Северным полярным кругом. Об этом в Twitter сообщает постоянное представительство США при НАТО.

Учения Cold Response запланированы на начало марта. В них примут участие 35 тысяч солдат из 28 стран альянса и американский авианосец «USS Harry S Truman».

Ранее стало известно, что Великобритания, США и ряд других стран Североатлантического альянса проведут учения на территории Норвегии — в 400 километрах от границ России. В них будут задействованы сразу две авианосных ударных группы под предводительством американского корабля USS Harry S. Truman и британского HMS Prince of Wales. Учения станут крупнейшими с 1980-х годов.