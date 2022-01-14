НАТО проведет учения вблизи российской границы

НАТО готовится к масштабным военным учениям «Cold Response 2022» вблизи российских берегов. Об этом пишет портал Avia.Pro.

По информации издания, Великобритания, США и ряд других стран Североатлантического альянса проведут учения на территории Норвегии — в 400 километрах от границ России. В них будут задействованы сразу две авианосных ударных группы под предводительством американского корабля USS Harry S. Truman и британского HMS Prince of Wales.

Кроме того, в учениях будет задействовано 35 тысяч военнослужащих и «большое количество» военных самолетов. Отмечается, что это будут самые масштабные военные учения НАТО, проводимые за Полярным кругом с 80-х годов прошлого века.

«Учения "Cold Response 2022", направленные на отработку защиты северной Норвегии, станут крупнейшими учениями НАТО за Полярным кругом с 1980-х годов. В них примут участие около 35 тысяч солдат из 28 стран. Значительная часть учений, которые начнутся в марте, будет проходить в море и в воздухе», — сообщает портал.

Ранее Госпогранслужба Украины опубликовала подробности совместных учений с НАТО Sea Breeze-2022. Украинские пограничники примут участие в морском, сухопутном и авиационном компонентах учений. Они будут тренироваться взаимодействовать с представителями других составляющих сил безопасности Украины и стран НАТО.

