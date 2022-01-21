На британского магната подали в суд из-за занавесок

На винного магната из Британии Ролло Габба подал в суд владелец здания за отсутствие занавесок в квартире. Истец утверждает, что ответчик нарушил правила проживания в доме, сообщает Daily Mail.

При покупке квартиры в лондонском районе Кенсингтон в 2007 году Габб согласился на правила домовладельца. Согласно договоренности, в трехэтажной квартире повышенного комфорта должны быть ковры и «подходящие для элитной приватной резиденции» занавески.

Полученные бизнесменом права на квартиру описываются английским термином leasehold — недвижимость будет принадлежать Габбу 99, 125 или 999 лет в зависимости от договора. В этот период он может продать квартиру или сдать ее в аренду. При этом Габб обязан подчиняться правилам, установленными постоянным владельцем. Обычно владельцы запрещают ремонт или смену интерьера.

В 2020 году постоянным владельцем квартиры Габба стал Мегдад Фаррохзад — он приобрел права на здание вместе с галерей под квартирой магната. Сейчас Фаррохзад пытается лишить Габба прав на квартиру через суд, обвиняя его в том, что он нарушил правило, закрыв окна деревянными жалюзи вместо тканевых штор. Фаррохзад проиграл дело и получил ответный иск от Габба. Бизнесмен считает, что обвинение домовладельца — попытка помешать ему продать квартиру. Магнат хочет, чтобы суд принудил Фаррохзада одобрить передачу прав на квартиру покупателю.

В 2020 году спор из-за недвижимости возник у британского певца Эда Ширана — музыкант вступил в конфликт с соседом. Житель графства Суффолк расширил свой сад, возмутив артиста. Ширан пожаловался местному совету, утверждая, что сосед портит ландшафт и экосистему местности. Однако совет не согласился с певцом.