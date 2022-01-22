Иммунолог оценил поведение разновидности омикрона

Иммунолог Николай Крючков в беседе с MK.ru оценил поведение разновидности омикрон-штамма ВА.2.

По его словам, новый вариант отличается от ВА.1. Он отметил, что в Дании он уже начал вытеснять другие разновидности омикрона. «А ведь сначала волна смешанного омикрона вела к спаду заболеваемости, — датчане, заболевавшие по 3,5 тысячи на 1 миллион в день, полагали, что у них точно начался перелом», — сказал он. Специалист отметил, что ВА.2 не сильно отличается от ВА.1, однако новая разновидность сильнее.

Крючков добавил, что говорить о завершении пандемии еще рано. Он отметил, что омикрон-штамм может преподнести неприятные сюрпризы. При этом он подчеркнул, что ситуация не беспросветная, так как патогенность на почве высокой заразности должна падать. По его словам, со временем последствия болезни будут все меньше и меньше.

Ранее ученый-генетик Дмитрий Прусс рассказал, что необычная разновидность омикрон-варианта коронавируса начала распространяться в ряде стран и может продлить волну, которая идет в мире. Он объяснил, что около месяца назад у BA.1, который считают обычным омикроном, и ВА.2 были общие предки, однако затем они начали развиваться различными эволюционными путями.

