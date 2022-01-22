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В КНР назвали фейком сообщение о просьбе Си Цзиньпина к Путину насчет Украины

Посольство КНР в РФ назвало фейком просьбу Си Цзиньпина к Путину не нападать на Украину

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Сообщение агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине, является фейком и провокацией. Об этом заявили в посольстве КНР в РФ, передает ТАСС.

Также в диппредставительстве объяснили позицию Китая по украинскому вопросу.

«Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках Минских соглашений», — уточнили в посольстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что появившаяся в СМИ информация о просьбе Си Цзиньпина к Владимиру Путину не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине не соответствует действительности.

22 января Bloomberg со ссылкой на пекинского дипломата сообщило, что Си Цзиньпин якобы обращался к Путину с просьбой отказаться от наступления на Украину на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине. В материале утверждалось, что китайский лидер стремится укрепить свой авторитет внутри страны в преддверии возможного третьего срока на посту, и кризис в Европе — последнее, что ему нужно.

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Марина Совина
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