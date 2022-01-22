Женщина подала в суд на Instagram и Snapchat после суицида дочери

Американка Тэмми Родригес (Tammy Rodriguez) подала в суд на компании Instagram и Snapchat после суицида ее одиннадцатилетней дочери в июле 2021 года, пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных суда.

Сообщается, что женщина регулярно пыталась уберечь дочь Селену от чрезмерного использования приложений. Иск направлен на то, чтобы привлечь компании к ответственности за растущий кризис психического здоровья у детей и подростков из-за зависимости от соцсетей.

В иске сказано, что продукция ответчика не разрешает родительский контроль, поэтому единственным способом ограничить доступ к ней было конфисковать устройства с выходом в интернет. Это и привело к тому, что Селена убежала. Родригес рассказывала, что водила дочь к психотерапевту, и специалист заявил, что никогда не видел пациента с такой сильной зависимостью от соцсетей. Женщина потребовала от компаний исправить «опасные» алгоритмы, снабдить продукцию предупреждениями для несовершеннолетних и их родителей о том, что она вызывает привыкание, и выплатить ей компенсацию.

Ранее платформа по работе с блогерами Perfluence, сервис онлайн-психотерапии Zigmund.Online и аналитическое агентство ResearchMe провели исследование среди россиян в возрасте от 18 до 55 лет и назвали количество зависимых от социальных сетей пользователей. Оно показало, что более трети юзеров интернета проводят в соцсетях до трех часов в день.