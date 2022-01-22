Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянка завела в квартире 120 собак

В квартире у жительницы Тольятти обнаружены более 120 щенков и взрослых собак

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Жительница города Тольятти Самарской области завела в квартире более 120 собак. Об этом в субботу, 22 января, сообщает НТВ.

Россиянка в прошлом была заводчицей и зарабатывала на продаже породистых щенков. Сначала она приобрела восемь болонок, такс и пуделей. Однако они начали бесконтрольно размножаться, а щенков никто не покупал. Некоторых новорожденных щенков съедали взрослые собаки.

В итоге в квартире обнаружены более 120 животных. «Все маленькие, размером с кошку. Есть и взрослые, и подростки, и щенки. Собаки зашуганные, есть дикуши. Голодные, истощенные», — рассказали зоозащитники.

17 животных уже удалось пристроить, волонтеры надеются спасти и остальных.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
«Роскосмос» назвал последствия инцидента с визой российского космонавта для МКС
Проехавшего тысячи километров ради новой работы мужчину уволили из-за внешности
Россиянка завела в квартире 120 собак
В Казахстане после массовых беспорядков арестованы почти 800 человек
Россиян разозлил контейнер для раздельного сбора мусора в столичном ТЦ
На Украину пообещали пригласить британских военных при эскалации
МИД обвинил США в затягивании обсуждения предложений России по безопасности
США запустили «похожие на российские» спутники
Биткоин рухнул до полугодового минимума
Академик РАН оценил совет лечиться от омикрона водкой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter