Дочь Пескова опубликовала фото в откровенном наряде и вызвала споры в сети

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета поделилась снимками в откровенном наряде и вызвала споры среди пользователей сети. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных в сети кадрах 24-летняя знаменитость попозировала на выставке в Манеже, посвященной рок-музыканту Виктору Цою. Она одета в черный полупрозрачный кроп-топ, который просвечивает ее нижнее белье, черно-белую рубашку в клетку, кожаные брюки и кеды бренда Nike. Ее образ дополнили серьги и темная кожаная сумка через плечо. Волосы Песковой распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Пользователи сети раскритиковали девушку в комментариях под публикацией. «Не позорь имя великого музыканта!», «Приличные девушки себя так не ведут», «Цой пел для простого народа, а не мажоров!», «Фу, какая безвкусица», — высказывались они.

Однако другие оценили внешний вид Пековой: «Безумно красивая», «Неземная красота», «Что за львица», «Необычная красота у нее… Какая-то изюминка присутствует! Харизматичная…», «Очень красивая девушка!».

В июле 2020 года Елизавета Пескова раскрыла способ похудеть во время поста Рамадан. Она рассказала, что заинтересовалась интервальным голоданием благодаря Рамадану — в этот месяц мусульмане отказываются от еды и воды на период светового дня. «И начала питаться по системе 8/16. Не потому что это модно, а потому что мне такой режим подходит. Особенно летом», — пояснила она.