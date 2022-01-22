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Украина запросила у Германии бронежилеты и шлемы для обороны

Посол Украины в ФРГ Мельник: Киев запросил у Берлина 100 тысяч бронежилетов и шлемов

Фото: Pixabay.com

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев снова обратился к Берлину с просьбой предоставить 100 тысяч бронежилетов и шлемов для бойцов сил территориальной обороны. Об этом дипломат написал в Twitter.

«Киев ожидает от Берлина ну хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для войск территориальной обороны — для тех добровольцев, которые бок о бок с ВСУ готовы защищать Украину от нападения России», — написал дипломат в Twitter.

Ранее украинский МИД выразил глубокое разочарование из-за позиции Берлина по поставкам вооружений для украинской стороны. Канцлер Германии Олаф Шольц стал еще одним немецким политиком, который отказал Украине в поставках летального оружия. «У правительства ФРГ четкая позиция по вопросу экспорта оружия. Экспорт летального оружия из Германии в последние годы мы не поддерживали», — заявил глава немецкого правительства.

16 января, несмотря на неоднократные отказы немецкой стороны, Мельник потребовал от Германии поставить Украине летальное оружие. Свои требования посол сопроводил угрозами «серьезных последствий для двусторонних отношений».

Марина Совина
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