Украина запросила у Германии бронежилеты и шлемы для обороны

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев снова обратился к Берлину с просьбой предоставить 100 тысяч бронежилетов и шлемов для бойцов сил территориальной обороны. Об этом дипломат написал в Twitter.

«Киев ожидает от Берлина ну хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для войск территориальной обороны — для тех добровольцев, которые бок о бок с ВСУ готовы защищать Украину от нападения России», — написал дипломат в Twitter.

Ранее украинский МИД выразил глубокое разочарование из-за позиции Берлина по поставкам вооружений для украинской стороны. Канцлер Германии Олаф Шольц стал еще одним немецким политиком, который отказал Украине в поставках летального оружия. «У правительства ФРГ четкая позиция по вопросу экспорта оружия. Экспорт летального оружия из Германии в последние годы мы не поддерживали», — заявил глава немецкого правительства.

16 января, несмотря на неоднократные отказы немецкой стороны, Мельник потребовал от Германии поставить Украине летальное оружие. Свои требования посол сопроводил угрозами «серьезных последствий для двусторонних отношений».