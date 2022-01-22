Диетолог назвала защищающие организм от омикрона продукты

Доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства и диетолог Маргарита Королева назвала повышающие иммунитет и защищающие организм от омикрон-штамма коронавируса продукты. Ее слова приводит РИА Новости.

Для поддержания иммунитета Королева советует есть жиры животного происхождения, например сало и масло гхи. Она добавила, что эти продукты богаты витамином А, который стимулирует выработку клеток, убивающих вредоносные бактерии и вирусы, и витамином Е, имеющим свойства антиоксиданта.

Одна из главных функций животных жиров в организме — дыхательная. Альвеолярный аппарат легочной ткани выстлан сурфактантом, в основе которого более 90% насыщенных жиров. Качество же сурфактанта определяет воздушность легких, безупречность газообмена и оксигенации организма. Липидная мантия каждой клетки, то есть ее клеточная мембрана, в состав которой тоже входят насыщенные жиры, поддержит клеточный иммунитет, что не позволит вирусу реплицировать и быстро распространяться Диетолог Маргарита Королева

Диетолог рекомендует употреблять животные жиры во время утреннего приема пищи, чтобы поддержать щелочную среду организма, которая снижает активность бактерий и вирусов.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило и начало реализовывать план дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса. Уточняется, что документ обсуждался 18 января на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.