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Российский посол заявил о готовности Венесуэлы оказать военную помощь России

Посол Мелик-Багдасаров: Венесуэла окажет военную помощь России в случае обострения с США
Сергей Мелик-Багдасаров

Сергей Мелик-Багдасаров. Фото: Магда Хибелли / РИА Новости

Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил о готовности Венесуэлы оказать военную помощь России в случае обострения отношений с США. Он ответил на соответствующий вопрос в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Безусловно. С тех самых первых минут истерики, которая случилась после слов заместителя министра иностранных дел Сергея Алексеевича Рябкова на Западе, в Америке, мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров, я с ними встречался, и они говорили о своей однозначной и вообще без колебаний поддержке, поскольку они прошли все это и проходят вместе с нами», — сказал он.

Ранее в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, говоря о размещении российских ракет на Кубе и в Венесуэле, нельзя забывать о том, что это суверенные страны. По его словам, это независимые страны, которые сами вправе решать, чьи военные базы они готовы разместить на своей территории.

Марина Совина
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