Российский посол заявил о готовности Венесуэлы оказать военную помощь России

Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил о готовности Венесуэлы оказать военную помощь России в случае обострения отношений с США. Он ответил на соответствующий вопрос в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Безусловно. С тех самых первых минут истерики, которая случилась после слов заместителя министра иностранных дел Сергея Алексеевича Рябкова на Западе, в Америке, мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров, я с ними встречался, и они говорили о своей однозначной и вообще без колебаний поддержке, поскольку они прошли все это и проходят вместе с нами», — сказал он.

Ранее в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, говоря о размещении российских ракет на Кубе и в Венесуэле, нельзя забывать о том, что это суверенные страны. По его словам, это независимые страны, которые сами вправе решать, чьи военные базы они готовы разместить на своей территории.