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В Госдуме назвали единственно правильный путь для России и Украины

Спикер Госдумы Володин: диалог между Госдумой и Радой является единственно верным путем
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Выстраивание диалога между Госдумой и Верховной Радой является единственно верным путем для России и Украины. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук высказался о необходимости диалога между Государственной Думой и Верховной Радой. Это единственно правильный путь. Без диалога нет доверия. Без доверия нет развития», — отметил Володин.

По его словам, Россия и ранее говорила, что необходимо выстраивать отношения между двумя странами «на принципах дружбы, взаимного уважения». Также Володин добавил, что Медведчука с депутатами Верховной Рады, входящими в группу дружбы, ждут с визитом в Госдуму.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил, что создание группы дружбы между парламентами России и Украины станет важным шагом к нормализации отношений между странами.

21 января Володин заявлял, что России необходимо выработать решение, которое могло бы гарантировать безопасность своих граждан и соотечественников в Донбассе. Он также анонсировал консультации с лидерами парламентских фракций по этому вопросу.

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Марина Совина
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