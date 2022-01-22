Оценены запасы газа Украины при военном конфликте с Россией

В случае военного конфликта с Россией Украина сможет обеспечить население и объекты критически важной инфраструктуры газом в течение 5-7 дней. Об этом сообщает Reuters.

По оценке источников, знакомых с ситуацией в отрасли, на такой исход можно рассчитывать, если прекратится транзит газа или будут разрушены транзитные газопроводы. Сроки можно продлить, отключив подачу газа в промышленность.

На распределение запасов газа также влияют погодные условия. Отмечается, что в холодное время года Украина потребляет около 140-150 миллионов кубометров газа в сутки, 55 миллионов из которых — собственной добычи. Как подсчитали в издании, Украина хранит 11,3 миллиарда кубометров газа в хранилищах.

В теории 40 миллионов кубометров газа Украине можно было бы импортировать из Европы, однако там вряд ли найдутся свободные ресурсы, уточняют источники.

Ранее стало известно, что среднесуточный объем транзита газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины в первой половине января оказался рекордно низким за последние четыре года. Он рухнул до 52,4 миллиона кубометров, написал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

За первые 16 суток января 2019 года среднесуточный объем транзита составлял более 250 миллионов кубометров газа, в «ковидном» 2020-м –— 83,4 миллиона кубометров, в 2021 году — 124,6 миллиона кубометров, отметил Макогон.