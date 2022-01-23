В России спрогнозировали исчезновение пластиковых банковских карт

В России в ближайшие несколько лет электронные карты могут почти полностью заменить пластиковые. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков считает, что паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит в текущем году году. По его словам, после этого пластиковые карты начнут стремительно терять актуальность.

Спиваков спрогнозировал, что в дальнейшем физическими картами будут пользоваться около 15 процентов россиян. Он отметил, что это будет связано с восприятием карт как «красивого аксессуара».

Директор технического департамента компании «ХайТэк-Интеграция» Дмитрий Ласьков в свою очередь подчеркнул, что электронные карты гораздо удобнее в использовании. «Если у человека есть телефон или часы с NFC-модулем, носить с собой карты не нужно, и многие уже так поступают. <...> Однако о полном замещении речи идти не может, поскольку подобные гаджеты пока есть не у всех», — сказал он.

По мнению директора фабрики розничного бизнеса РГС Банка Дениса Сорокина, важную роль в увеличении доли безналичных платежей сыграла пандемия коронавирусной инфекции. «Будущее — за биометрией, когда на кассах станут использовать отпечаток пальца или голосовую идентификацию, а также технологию распознавания лиц при подтверждении оплаты», — отметил он.

Ранее экономист и ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Андрей Колганов рассказал о преимуществах перехода к электронным системам платежей. По его словам, отказ от купюр позволит автоматизировать бухгалтерский учет и даст налоговым службам больший контроль над движением денег в экономике.

